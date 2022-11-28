Чемпионат Греции. «Колоссос» примет АЕК

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В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Колоссос» примет АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – АЕК
Дата проведения
28 ноября, 16.45, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 7-0, АЕК – 5-1, Панатинаикос – 5-1, Перистери – 5-2, Арис – 5-2, Промитеас – 2-3, ПАОК – 3-4, Колоссос – 2-4, Аполлон – 2-2, Ионикос – 2-5, Кардицас – 1-5, Лаврион – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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