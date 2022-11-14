«Селтикс» предлагали Гранту Уильямсу не больше 50 млн долларов за 4 года
Руководство «Бостона» во время переговоров с Грантом Уильямсом о продлении контракта предлагало форварду не больше 50 миллионов долларов за четыре года, сообщает HoopsHype.
Ранее сообщалось, что «Селтикс» не смогли договориться с Уильямсом о продлении действующего соглашения. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.
По информации HoopsHype, Уильямс был готов согласиться на 14 миллионов долларов в год.
«Конечно, я расстроился. Однако я помню, что проделал большую работу, и показывал это на площадке. Так что посмотрим. Возможно, я смогу получить даже более выгодный контракт, чем тот, который обсуждался ранее. Сейчас меня это не беспокоит», – признался Уильямс.
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