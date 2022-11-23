Малкольм Томас пропустит 4-5 матчей из-за перелома пальца

Американский центровой «Самары» восстанавливается после перелома пальца.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», 34-летний баскетболист получил травму в матче против 15 ноября. Ожидается, что он пропустит еще 4-5 игр.

Томас провел за «Самару» 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 11,8 очка, 6,1 подбора, 2,2 передачи, 1,1 перехвата и 1,1 блок-шота.

Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА