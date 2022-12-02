Диллон Брукс, Пи Джей Такер и Джевон Картер обороняются против самых сложных соперников в НБА
Представлен список игроков НБА сезона-22/23, которые обороняются против самых сложных оппонентов.
Для каждого из таких игроков рассчитан общий процент реализации, с которым атакуют опекаемые ими баскетболисты.
Список игроков НБА сезона-22/23, которые обороняются против самых сложных оппонентов:
1. Диллон Брукс, «Мемфис» (соперники реализуют с его сопротивлением 42,8% с игры)
2. Пи Джей Такер, «Филадельфия» (45,6%)
3. Джевон Картер, «Милуоки» (41,1%)
4. Дориан Финни-Смит, «Даллас» (49,0%)
5. Дрю Холидэй, «Милуоки» (45,2%)
6. Лю Дорт, «Оклахома» (48,6%)
7. О Джи Ануноби, «Торонто» (44,9%)
8. Патрик Уильямс, «Чикаго» (51,4%)
9. Дени Авдия, «Вашингтон» (46,4%)
10. Алекс Карузо, «Чикаго» (49,6%).
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