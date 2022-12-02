Представлен список игроков НБА сезона-22/23, которые обороняются против самых сложных оппонентов.

Для каждого из таких игроков рассчитан общий процент реализации, с которым атакуют опекаемые ими баскетболисты.

Список игроков НБА сезона-22/23, которые обороняются против самых сложных оппонентов:

1. Диллон Брукс, (соперники реализуют с его сопротивлением 42,8% с игры)

2. Пи Джей Такер, (45,6%)

3. Джевон Картер, «Милуоки» (41,1%)

4. Дориан Финни-Смит, «Даллас» (49,0%)

5. , (45,2%)

6. Лю Дорт, «Оклахома» (48,6%)

7. О Джи Ануноби, «Торонто» (44,9%)

8. Патрик Уильямс, «Чикаго» (51,4%)

9. Дени Авдия, «Вашингтон» (46,4%)

10. , «Чикаго» (49,6%).

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