Джейсон Кидд – о поражении от «Пистонс»: «Я недоволен уровнем самоотдачи в защите»

Главный тренер «Мэверикс» после поражения от «Пистонс» (125:131 ОТ) раскритиковал команду за недостаточные усилия во время защитных действий.

«Я недоволен уровнем самоотдачи в защите, который мы сегодня продемонстрировали.

Мы поговорим об этом с игроками завтра», – заявил Кидд.

Техасцы также реализовали лишь 48,3% с линии (15 промахов).

«Мы не сделали то, что должны были сделать в защите, а еще и намазали кучу штрафных, что только усугубило ситуацию», – сказал защитник .

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