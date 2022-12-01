Ниа Лонг: «Никто из «Селтикс» даже не позвонил, чтобы узнать, в порядке ли я и дети»

Невеста главного тренера , актриса Ниа Лонг огорчена тем, как клуб повел себя после отстранения ее жениха от работы в сезоне-2022/23 и его измены.

«Самым душераздирающим во всем этом было видеть лицо моего сына, когда «Селтикс» решили сделать очень личную ситуацию публичной. Это было ужасно, и это все еще так. По-прежнему бывают моменты, когда ему нелегко.

Если вы занимаетесь защитой женщин — извините, никто из «Селтикс» даже не позвонил, чтобы узнать, в порядке ли я, в порядке ли мои дети. Это очень разочаровывает», – призналась Ниа Лонг.

Вчера сообщалось Удока и Лонг разорвали отношения.

«Селтикс» отстранили Удоку на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. В начале октября проходила информация, что Лонг простила тренеру измену и поддерживает его на 100 процентов.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри