Ниа Лонг: «Никто из «Селтикс» даже не позвонил, чтобы узнать, в порядке ли я и дети»
Невеста главного тренера «Бостона» Име Удоки, актриса Ниа Лонг огорчена тем, как клуб повел себя после отстранения ее жениха от работы в сезоне-2022/23 и его измены.
«Самым душераздирающим во всем этом было видеть лицо моего сына, когда «Селтикс» решили сделать очень личную ситуацию публичной. Это было ужасно, и это все еще так. По-прежнему бывают моменты, когда ему нелегко.
Если вы занимаетесь защитой женщин — извините, никто из «Селтикс» даже не позвонил, чтобы узнать, в порядке ли я, в порядке ли мои дети. Это очень разочаровывает», – призналась Ниа Лонг.
Вчера сообщалось Удока и Лонг разорвали отношения.
«Селтикс» отстранили Удоку на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. В начале октября проходила информация, что Лонг простила тренеру измену и поддерживает его на 100 процентов.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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