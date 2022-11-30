Ниа Лонг ушла от Име Удоки (Bossip)

Главный тренера и его невеста, актриса Ниа Лонг, разорвали отношения.

Как сообщает портал Bossip, Лонг купила себе новый дом, а недавно поделилась в соцсетях черно-белой фотографией пустой кухни.

«Спасибо за этот дар видеть новое пространство», – подписала фото Лонг.

«Селтикс» отстранили Удоку на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. В начале октября проходила информация, что Лонг простила тренеру измену и поддерживает его на 100 процентов.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри