«Это неуважение к Доктору Джею». Влатко Чанчар против сравнений с Джулиусом Ирвингом

Форвард Влатко Чанчар против того, чтобы его сегодняшний данк в матче против «Хьюстона» (120:100) сравнивали со знаменитым данком с линии штрафных, который исполнил на Матче всех звезд 1994 года.

«Это неуважение к Доктору Джею. Я сильнее заступил за линию штрафного.

Я думал лишь о том, чтобы не получить блок-шот. Когда выпрыгнул, собирался сделать лэй-ап, но в последний момент передумал», – признался словенец.

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