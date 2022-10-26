Клэй Томпсон: «Не виним Дюрэнта за то, что он ушел»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» заявил, что не имеет претензий к , который в 2019 году ушел из команды и подписал контракт с .

«Я его не виню, мы вообще не виним Кевина за то, что он ушел. Он с восточного побережья. Мы были в двух победах от три-пита. Будь я с восточного побережья, я бы думал: «Чего еще вы от меня хотите? Шесть титулов?» Если бы не катастрофа в финале, у нас, наверное, было бы три чемпионства за это время. Так что у нас нет никаких претензий к нему», – признался Томпсон.

В финале-2019 «Голден Стэйт» проиграли со счетом 2-4. По ходу серии «Уорриорз» потеряли Томпсона и Дюрэнта из-за тяжелых травм.

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