Эмил Райкович – о «+38» с «Пармой»: «С самого начала ЦСКА показал, что другого исхода нет»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович остался доволен выступлением команды в матче лиги ВТБ против «Пармы» (109:71).

«Поздравляю команду. Наши игроки продемонстрировали старание и профессионализм, играли на уровне поставленной задачи, боролись все 40 минут. Я настаивал на агрессивной защите против лидеров «Пармы», особенно Джастина Роберсона и Брайона Аллена, и мы неплохо с этим справились. С самого начала игроки, которые были на паркете, показали, что другого исхода, кроме нашей победы, нет», – заявил Райкович.

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