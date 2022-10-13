Айо Досунму будет стартовым разыгрывающим «Чикаго» в начале сезона
Защитник «Чикаго» Айо Досунму получт роль стартового первого номера в начале нынешнего сезона.
22-летний игрок займет место Лонзо Болла, которому предстоит длительное восстановление после операции на колене.
Досунму выиграл конкуренцию у Алекса Карузо, Горана Драгича и Коби Уайта в борьбе выход в старте.
В прошлом сезоне Досунму набирал 8,8 очка, 3,3 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч.
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