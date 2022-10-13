Айо Досунму будет стартовым разыгрывающим «Чикаго» в начале сезона

Защитник получт роль стартового первого номера в начале нынешнего сезона.

22-летний игрок займет место , которому предстоит длительное восстановление после операции на колене.

Досунму выиграл конкуренцию у , и в борьбе выход в старте.

В прошлом сезоне Досунму набирал 8,8 очка, 3,3 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч.

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