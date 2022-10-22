Зак Лавин дебютирует в сезоне в матче с «Кавс»
Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин вернулся в строй и сыграет в матче против «Кливленда» в субботу.
Главный тренер «Буллс» Билли Донован сообщил, что звездный баскетболист вернулся к полноценным тренировкам в четверг и будет готов дебютировать в сезоне.
Лавин пропустил первые два матча регулярного чемпионата из-за повреждения левого колена.
Минувшим летом «Чикаго» подписал с игроком новый максимальный контракт. Он заработает 215,2 миллиона долларов за следующие пять лет.
Ранее «Буллс» потеряли разыгрывающего Лонзо Болла, которому предстоит длительное восстановление после травмы колена.
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