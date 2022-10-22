Зак Лавин дебютирует в сезоне в матче с «Кавс»

Атакующий защитник вернулся в строй и сыграет в матче против в субботу.

Главный тренер «Буллс» сообщил, что звездный баскетболист вернулся к полноценным тренировкам в четверг и будет готов дебютировать в сезоне.

Лавин пропустил первые два матча регулярного чемпионата из-за повреждения левого колена.

Минувшим летом «Чикаго» подписал с игроком новый максимальный контракт. Он заработает 215,2 миллиона долларов за следующие пять лет.

Ранее «Буллс» потеряли разыгрывающего , которому предстоит длительное восстановление после травмы колена.

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