«Галатасарай» продлил контракт с Андреасом Пистиолисом до 2025 года

Турецкий продлил контракт с главным тренером Андреасом Пистиолисом до 2025 года.

Греческий специалист возглавил «Галатасарай» в марте этого года. Под его руководством команда дошла до полуфинала турецкой Суперлиги-2021/22, где уступила «Анадолу Эфесу» (2-3).

В нынешнем сезоне «Галатасарай» имеет результат 3-4 и занимает 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее Пистиолис работал ассистентом Желимира Обрадовича в , а затем в «Банвите» («Бандырма») и ЦСКА. Он является 5-кратным чемпионом (2007, 2009, 2011 – с «Пао», 2016 и 2019 – с ).

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