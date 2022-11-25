Брианте Уэбер стал игроком «Бююкчекмедже»

Теги переходы чемпионат Турции Брианте Уэбер Бююкчекмедже Баскетбол

Американский разыгрывающий Брианте Уэбер (29 лет, 188 см) пополнил состав турецкого «Бююкчекмедже».

Экс-игрок НБА начинал сезон в чемпионате Израиля.

В двух матчах в составе «Бней Герцлия» Уэбер набирал 7,5 очка, 3,5 подбора и 4,0 передачи за игру.

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