Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Дарушафакой»

В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги дома сыграет с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Дарушафака Дата проведения 25 ноября, 19.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-0, Тюрк Телеком – 6-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-3, Петким Спор – 4-3, Каршияка – 3-3, – 3-3, Бахчешехир – 3-4, Коньяспор – 3-4, Меркезефенди – 3-4, Газиантеп – 2-4, Галатасарай – 2-4, Бешикташ – 2-4, Маниса – 1-6, Бююкчекмедже – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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