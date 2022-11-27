29 очков и 21 подбор Деандре Эйтона помогли «Финиксу» победить «Юту»

Центровой «Финикса» провел свой лучший матч в нынешнем сезоне, набрав 29 очков и сделав 21 подбор в победной встрече с «Ютой» (113:112). Оба показателя стали лучшими для Эйтона в нынешнем сезоне.

24-летний бигмен реализовал 11 из 19 с игры и 7 из 9 с линии штрафных, а также сделал 3 передачи, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери за 34 минуты на паркете.

Эйтон сделал 21-й подбор во время последнего владения мячом после промаха Девина Букера из-за дуги, не позволив «Юте» провести последнюю атаку.

«Санз» выиграли четвертый матч подряд и продолжают лидировать в Западной конференции. Результат команды на своей площадке в нынешнем сезоне – 11-1.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?