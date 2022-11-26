Яннис Адетокумбо: «Эван Мобли может стать лучше меня»

Звездный форвард после победы над «Кливлендом» (117:102) похвалил 21-летнего тяжелого форварда «Кавальерс» .

«Он может стать лучше меня.

Не вижу причин, почему он не может стать лучше меня. Все зависит от него. Я всегда буду стараться стать лучше. Каждый день. Но он обладает всем наборов навыков, чтобы стать очень хорошим игроком. Он выше 210 сантиметров, он хорошо двигается, он умеет бросать.

Он очень умный. Как вы сказали, он смотрит записи других игроков, что очень хорошо для молодого игрока. Если он будет относиться к этому серьезно, он станет великим», – сказал двукратный MVP лиги.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго