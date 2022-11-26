Шарунас Ясикявичюс – о высокой результативности в матче с «Басконией»: «Мне не понравилось»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс признался, что не был впечатлен высокой результативностью команд в матче Евролиги против «Басконии» (96:84).
«В четвертой четверти мы очень хорошо сыграли в обороне. Нам удалось упереться и несколько раз остановить соперника. Каждый тренер хотел бы добиваться побед за счет защиты.
Вчера ребята смотрели игру «Реал» – «Партизан» и, судя по всему, слишком впечатлились. Уверен, что зрители отлично провели время, но не я, по крайней мере, если не брать концовку. Правда в том, что все, что было нами заготовлено, не сработало. Под занавес соперник все же смазал несколько бросков. Для тренера всегда радость побеждать за счет защиты», – заявил Ясикявичюс.
«Партизан» и «Реал» выдали самую результативную первую четверть в истории Евролиги.
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