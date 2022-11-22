«Никс» хотят 2 пика 1-го раунда за Иммануэла Куикли

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По информации обозревателя Heavy Шона Девени, «Нью-Йорк» заинтересован в обмене Иммануэла Куикли на драфт-активы.

«Никс» по-прежнему хотят запастись пиками и побороться за следующую звезду, которая будет доступна на рынке. Они бы обменяли Иммануэла Куикли на два пика первого раунда, но это слишком высокая цена. Они могут получить молодого европейца и защищенный пик первого раунда, что-то в этом роде. Вряд ли им предложат больше», – сообщил Девени анонимный руководитель клуба НБА.

В нынешнем сезоне 23-летний Куикли набирает 9,1 очка, 4,6 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч. Это самая низкая результативность в его карьере.

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