«Никс» хотят 2 пика 1-го раунда за Иммануэла Куикли

По информации обозревателя Heavy Шона Девени, заинтересован в обмене на драфт-активы.

«Никс» по-прежнему хотят запастись пиками и побороться за следующую звезду, которая будет доступна на рынке. Они бы обменяли Иммануэла Куикли на два пика первого раунда, но это слишком высокая цена. Они могут получить молодого европейца и защищенный пик первого раунда, что-то в этом роде. Вряд ли им предложат больше», – сообщил Девени анонимный руководитель клуба НБА.

В нынешнем сезоне 23-летний Куикли набирает 9,1 очка, 4,6 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч. Это самая низкая результативность в его карьере.

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете