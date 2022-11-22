Расселл Уэстбрук повторил достижение Маггси Богза по передачам для игроков, выходящих со скамейки
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук повторил достижение знаменитого Маггси Богза по результативным передачам для игроков, которые выходят со скамейки.
На счету Уэстбрука в последних четырех матчах неизменно по 10 и более передач. Последний раз подобное удавалось Богзу в 1990 году.
В последних четырех встречах Уэстбрук отдал в сумме 45 передач, у «озерников» три победы подряд.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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