Разыгрывающий «Лейкерс» повторил достижение знаменитого по результативным передачам для игроков, которые выходят со скамейки.

На счету Уэстбрука в последних четырех матчах неизменно по 10 и более передач. Последний раз подобное удавалось Богзу в 1990 году.

В последних четырех встречах Уэстбрук отдал в сумме 45 передач, у «озерников» три победы подряд.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!