Звездный защитник «Буллс» прокомментировал решение главного тренера оставить его на скамейке в концовке матча с «Мэджик» (107:108).

Лавина посадили на скамейку за 3:43 до конца четвертой четверти, к этому моменту он набрал 4 очка при 1 из 14 с игры.

«Я должен был лучше сыграть в начале, должен был воспользоваться шансами, попадать, но парней вроде меня надо выпускать в концовке. Это мое время.

Нравится ли мне решение? Нет. Должен ли я его принять? Да. Теперь надо быть готовым к следующему матчу», – заявил Лавин.

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