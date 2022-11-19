Зак Лавин – о решении Донована оставить его на скамейке в концовке: «Парней вроде меня надо выпускать»
Звездный защитник «Буллс» Зак Лавин прокомментировал решение главного тренера Билли Донована оставить его на скамейке в концовке матча с «Мэджик» (107:108).
Лавина посадили на скамейку за 3:43 до конца четвертой четверти, к этому моменту он набрал 4 очка при 1 из 14 с игры.
«Я должен был лучше сыграть в начале, должен был воспользоваться шансами, попадать, но парней вроде меня надо выпускать в концовке. Это мое время.
Нравится ли мне решение? Нет. Должен ли я его принять? Да. Теперь надо быть готовым к следующему матчу», – заявил Лавин.
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