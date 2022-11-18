Спортивный журналист Роб Паркер не согласился с мнением издания The Los Angeles Times, которое в своем рейтинге 75 лучших игроков в истории «Лейкерс» поставило на 7-е место.

«Леброн не входит в Топ-10 в истории «Лейкерс». Ну да, они взяли с ним один титул, но в трех из четырех других сезонов «Лейкерс» не попадали в плей-офф. Я не пытаюсь как-то принизить значимость той победы, но среди поклонников «Лейкерс» никто не считает чемпионство 2020 года особенным.

В трех из четырех сезонов «Лейкерс» Леброна не попадали в плей-офф, это же шок. У Леброна с «Лейкерс» было больше плохого, чем хорошего. Было больше проблем и поражений. Если брать две его другие команды, то там его значимость гораздо выше, готов петь ему дифирамбы. Но я не могу назвать его игроком Топ-10 в истории «Лейкерс», вообще никак», – заявил Паркер.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!