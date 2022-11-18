Джамайкл Грин оштрафован на 20 тысяч долларов за брань в адрес судьи

Форвард «Уорриорз» оштрафован лигой на 20 тысяч долларов за нецензурную брань в адрес судьи.

Инцидент произошел в концовке матча с «Санз» в среду, в котором действующие чемпионы потерпели очередное гостевое поражение (119:130).

Грин после перехода в «Голден Стэйт» в межсезонье-2022 не имеет стабильного места в ротации. В среду он вернулся на площадку после трех пропущенных встреч по решению тренера.

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