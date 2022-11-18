Джамайкл Грин оштрафован на 20 тысяч долларов за брань в адрес судьи
Форвард «Уорриорз» Джамайкл Грин оштрафован лигой на 20 тысяч долларов за нецензурную брань в адрес судьи.
Инцидент произошел в концовке матча с «Санз» в среду, в котором действующие чемпионы потерпели очередное гостевое поражение (119:130).
Грин после перехода в «Голден Стэйт» в межсезонье-2022 не имеет стабильного места в ротации. В среду он вернулся на площадку после трех пропущенных встреч по решению тренера.
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
Комментарии