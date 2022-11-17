Трей Мерфи: «Два последних матча посвящаю своим друзьям из Вирджинии, которые были убиты на днях»

Форвард «Нового Орлеана» после домашней победы над «Чикаго» (124:110) почтил память жертв стрельбы в Университете Вирджиния.

«Также хотел бы сказать, что два последних матча я посвящаю своим друзьям из Вирджинии, которые были убиты на днях.

Лавел Дэвис-младший был моим хорошим другом. Очень грустно от того, что он ушел. Он особенный парень. Поэтому, пожалуйста, молитесь об их семьях», – сказал Мерфи.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли