«Пеликанс» воспользовались опциями продления контрактов Кайры Льюиса и Трея Мерфи

воспользовался опциями в контрактах разыгрывающего (21 год, 185 см) и легкого форварда (22 года, 203 см) и продлил соглашения с игроками до конца сезона-2023/24.

Льюис восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки, который он получил в прошлом сезоне. За два сезона в «Пеликанс» защитник провел 78 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и 2,2 передачи.

Мерфи, выбранный под 17-м номером на драфте-2021, стал игроком ротации под конец дебютного сезона. В нынешнем сезоне он набирает 15,5 очка и 6,5 подбора в среднем за встречу.

Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!