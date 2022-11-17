«Нижний Новгород» рассчитывает на возвращение Дивайна Майлза, который уехал в США после травмы

«Нижний Новгород» проинформировал о том, что рассчитывает на возвращение в команду американского разыгрывающего Дивайна Майлза, который уехал в США после травмы.

«В октябре Дивайн выбыл из тренировочного и игрового процесса из-за рецидива травмы носа. Игрок уехал домой и находится в США. У него имеется действующий контракт с «НН», поэтому мы ожидаем его восстановления и последующего возвращения», – говорится в заявлении клуба.

Разыгрывающий провел только один матч за «Нижний Новгород» в лиге ВТБ. Ранее сообщалось, что он может не вернуться в Россию.

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