Форвард «Рокетс» Кеньон Мартин-младший получил неспортивный фол первой степени во время матча с «Мэверикс» (101:92).

В первой четверти Мартин-младший попал игроку коленом по лицу после эффектного данка.

На игре присутствовал отец 21-летнего игрока , известный в прошлом баскетболист НБА Кеньон Мартин.

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