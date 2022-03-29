Кеньон Мартин-младший мог перевести игру со «Сперс» в овертайм, но кольцо не приняло мяч

Легкий форвард «Рокетс» Кеньон Мартин-младший был очень близок к тому, чтобы перевести матч со «Сперс» в овертайм.
Мартин-младший исполнил 3-очковый бросок под сирену при счете 120:123. Мяч после отскока от щита несколько раз прокатился по дужке кольца и не зашел внутрь.
«Сан-Антонио» (31-44) благодаря победе приблизился к зоне плей-ин. В случае поражения «Лейкерс» (31-43) в Далласе во вторник техасцы потеснят команду Леброна Джеймса с 10-го места.
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