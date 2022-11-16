Чарльз Баркли: «Давайте уберем «Лейкерс» с телевидения»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли критически отозвался о «Лейкерс» после победы «Сакраменто» над «Бруклином» (153:121).

В воскресенье «Лейкерс» обыграли «Нетс» со счетом 116:103, а перед этим уступили «Кингз» – 114:120.

«Давайте позвоним Адаму Сильверу. Давайте уберем «Лейкерс» с телевидения, вместо них будем показывать «Сакраменто», – заявил Баркли.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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