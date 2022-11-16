«Самара» не может заявить Джордана Теодора, пока тот не погасит долг перед бывшим агентом («Свободный агент»)

Новобранец «Самары» Джордан Теодор проиграл дело в BAT своему бывшему агенту Никосу Спаносу и должен выплатить около 30 000 евро. Пока долг не будет погашен, самарский клуб не имеет право заявить игрока в Единой лиге ВТБ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В прошлом году Теодор вернулся от Спаноса к своему предыдущему агенту Эрику Флейшеру. Однако договор со Спаносом продолжал действовать еще сезон, поэтому тот обратился в BAT.

Теодор известен в России по выступлениям за казанский УНИКС, в составе которого провел два сезона (2019/20, 2020/21).

В прошлом сезоне Теодор играл за итальянскую «Венецию», набирая 12,6 очка, 4,1 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии.

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