Защитник после матча с (112:113) прокомментировал большую разницу по штрафным броскам (4-25) в пользу соперника.

«Не хочу ничего комментировать. Никогда еще не участвовал в матчах с такой разницей.

Когда я это заметил. В большом перерыве. К тому моменту я исполнил всего один штрафной, за то, что соперник нарушил правило восьми секунд в защите.

Я не знаю, почему так. Наверное, надо продолжать играть, пока нас не начнут уважать. Не знаю, что мы можем сделать, продолжать играть в баскетбол.

Расскажите лучше вы мне, как нам получить уважение судей. Нам нужно думать о других вещах. Посмотреть видео и стать лучше», – заявил Букер.

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