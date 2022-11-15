Девин Букер – о 4-25 по штрафным в матче с «Хит»: «Расскажите мне, как нам получить уважение судей»
Защитник «Финикса» Девин Букер после матча с «Майами» (112:113) прокомментировал большую разницу по штрафным броскам (4-25) в пользу соперника.
«Не хочу ничего комментировать. Никогда еще не участвовал в матчах с такой разницей.
Когда я это заметил. В большом перерыве. К тому моменту я исполнил всего один штрафной, за то, что соперник нарушил правило восьми секунд в защите.
Я не знаю, почему так. Наверное, надо продолжать играть, пока нас не начнут уважать. Не знаю, что мы можем сделать, продолжать играть в баскетбол.
Расскажите лучше вы мне, как нам получить уважение судей. Нам нужно думать о других вещах. Посмотреть видео и стать лучше», – заявил Букер.
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