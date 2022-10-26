Евролига. Женщины. УСК дома сыграет с «Сексардом», «Пулковице» примет «Фенербахче» и другие матчи

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В среду, 26 октября, стартует регулярный чемпионат женской Евролиги.

Чешский УСК дома сыграет с венгерским «Сексардом», польский «Пулковице» примет турецкий «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

УСК Прага Чехия – Сексард Венгия

26 октября. 20:00

Пулковице Польша – Фенербахче Турция

26 октября. 20:00

Бурж Франция – Олимпиакос Греция

26 октября. 21:00

Валенсия Испания – Виртус Италия

26 октября. 21:00

Турнирное положение: Сексард Венгрия – 0-0, Пулковице Польша – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Бурж Франция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, УСК Прага Чехия – 0-0. 

Группа B

Ланды Франция – Жирона Испания

26 октября. 20:30

Авенида Испания – Мерсин Турция

26 октября. 21:30

Турнирное положение: Мерсин Турция – 0-0, Мехелен Бельгия – 0-0, Жирона Испания – 0-0, Фамила Италия – 0-0, ДВТК Венгрия – 0-0, Ланды Франция – 0-0, Шопрон Венгрия – 0-0, Авенида Испания – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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