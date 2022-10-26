Евролига. Женщины. УСК дома сыграет с «Сексардом», «Пулковице» примет «Фенербахче» и другие матчи
В среду, 26 октября, стартует регулярный чемпионат женской Евролиги.
Чешский УСК дома сыграет с венгерским «Сексардом», польский «Пулковице» примет турецкий «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
УСК Прага Чехия – Сексард Венгия
26 октября. 20:00
Пулковице Польша – Фенербахче Турция
26 октября. 20:00
Бурж Франция – Олимпиакос Греция
26 октября. 21:00
Валенсия Испания – Виртус Италия
26 октября. 21:00
Турнирное положение: Сексард Венгрия – 0-0, Пулковице Польша – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Бурж Франция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, УСК Прага Чехия – 0-0.
Группа B
Ланды Франция – Жирона Испания
26 октября. 20:30
Авенида Испания – Мерсин Турция
26 октября. 21:30
Турнирное положение: Мерсин Турция – 0-0, Мехелен Бельгия – 0-0, Жирона Испания – 0-0, Фамила Италия – 0-0, ДВТК Венгрия – 0-0, Ланды Франция – 0-0, Шопрон Венгрия – 0-0, Авенида Испания – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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