«Санз» и Кэмерон Джонсон обсуждали продление контракта на 4 года и 66-72 млн долларов

Руководство и форвард (26 лет, 203 см) в межсезонье вели переговоры о продлении контракта на длительный срок. По информации журналиста HoopsHype Майкла Скотто, стороны обсуждали возможное продление на четыре года и 66-72 миллиона долларов.

С учетом того, что потолок зарплат, как ожидается, значительно возрастет, в лиге считают, что Джонсон может получить более выгодный контракт, если проведет хороший сезон. После перевода в стартовый состав в нынешнем сезоне форвард набирает 13,0 очка и 3,4 подбора в среднем за матч, реализуя 43,1 процента из-за дуги.

В начале ноября Джонсон выбыл из строя на 1-2 месяца с разрывом мениска.

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