«Нетс» могут обменять Джо Харриса (Fox Sports)

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Атакующий защитник «Бруклина» Джо Харрис может сменить команду в ближайшее время, пишет обозреватель Fox Sports Рик Бьючер.

Отмечается, что «Нетс» хотят обменять 31-летнего баскетболиста, чтобы уменьшить сумму налога на роскошь. Ветеран заработает 38,5 миллиона долларов за ближайшие два года.

Харрис пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за операции по восстановлению связки левого голеностопного сустава. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает 7,6 очка и 3,5 подбора в среднем за матч при реализации 33,3% из-за дуги.

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