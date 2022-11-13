Омер Юртсевен пропустит 3 месяца из-за травмы лодыжки

Центровой вернется на площадку не раньше, чем через три месяца.

На следующей неделе турецкий баскетболист перенесет операцию по поводу травмы левого голеностопа.

Юртсевен пропустил начало нынешнего сезона из-за боли в лодыжке, которая вызвана костными шпорами.

В прошлом сезоне центровой набирал 5,3 очка и 5,3 подбора в среднем за матч. Следующим летом он становится ограниченно свободным агентом.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога