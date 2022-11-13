Омер Юртсевен пропустит 3 месяца из-за травмы лодыжки
Центровой «Майами» Омер Юртсевен вернется на площадку не раньше, чем через три месяца.
На следующей неделе турецкий баскетболист перенесет операцию по поводу травмы левого голеностопа.
Юртсевен пропустил начало нынешнего сезона из-за боли в лодыжке, которая вызвана костными шпорами.
В прошлом сезоне центровой набирал 5,3 очка и 5,3 подбора в среднем за матч. Следующим летом он становится ограниченно свободным агентом.
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