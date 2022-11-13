Сборная Австралии отказалась лететь в Иран и может получить штраф от ФИБА

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Федерация баскетбола Австралии сделала заявление об отказе национальной сборной страны от поездки в Иран на отборочный матч чемпионата мира-2023.

«Федерация провела тщательную оценку рисков совместно с соответствующими органами. В результате в настоящее время мы не будем отправлять какую-либо сборную в Иран», — говорится в заявлении.

ФИБА подтвердила, что сборной Австралии будет записано поражение в матче. Федерация, скорее всего, получит штраф.

Ранее правительство Австралии предупредило своих граждан о возможности террористических атак, взрывов и стрельбы в Иране. Министерство иностранных дел страны предупредило, что эвакуация может быть затруднена, а консульская поддержка ограничена.

После уверенной победы над Казахстаном в пятницу сборная Австралии гарантировала себе место на чемпионате мира 2023 года.

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