Президент Федерации баскетбола Донецка: «Для создания клуба под Лигу ВТБ понадобится от 3 до 5 лет»

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Президент Федерации баскетбола Донецка Олег Головин оценил перспективы создания в городе клуба Единой лиги ВТБ.

– Есть ли планы взаимодействия с Международной федерацией баскетбола?

– Есть общая тенденция в мировом спорте по отношению к российским спортсменам. На данный момент мы видим, что на сайте ФИБА спортсменов Донбасса не заблокировали. Но мы понимаем, что нас не ждут на международной арене и вряд ли приглашения будут актуальными в ближайшее время.

– Сколько денег и времени необходимо потратить, чтобы в Единой лиге ВТБ снова появился клуб из Донецка?

– Мы хотим, чтобы появился баскетбольный клуб «Шахтер», который будет составлен из воспитанников донбасской школы баскетбола. Для этого необходимо время и финансовые инвестиции. Этот вопрос со временем будет решен.

Если отталкиваться от нулевой точки и взять момент прекращения боевых действий, то, чтобы создать клуб, который будет выступать в Единой лиге ВТБ, понадобится 3-5 лет. Это объективная информация, она основана на практике коллег и том опыте, который у нас есть.

«Донецк» ранее провел несколько сезонов в Лиге ВТБ. Летом 2014 года клуб был вынужден прекратить существование.

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