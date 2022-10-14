Арбитр ФИБА Алексей Давыдов – о судействе на Евробаскете-2022: «К сожалению, судейские ошибки были, есть и будут»

Арбитр ФИБА и лиги ВТБ Алексей Давыдов оценил судейство на прошедшем чемпионате Европы 2022 года.

«В двух словах на этот вопрос ответить невозможно. Тут надо анализировать множество факторов. В защиту своих коллег скажу, что успех никогда не бывает случайным. А вот провал, к сожалению, может быть совершенно непредсказуемым. Уверен, что судьи, которые работали на Евробаскете знают, что наказанием за технический должен быть один штрафной бросок. Уверен, что они знают, что игра должна длиться не 39 минут 38 секунд, а 40 минут.

Но к сожалению, порой в играх происходят вот такие нелепые ошибки. Это не делает судей, допустивших такую досадную оплошность, плохими арбитрами. Например, Войтек Лишка, который был в бригаде игры Литва — Германия, где литовцам забыли дать пробить штрафной за технический фол соперников, спустя три недели прекрасно отработал на женском Кубке мира в Австралии и был назначен на финальный матч Китай — США.

Понимаю, что фраза о том что «судьи тоже люди и имеют право на ошибку» — слабое утешение для команд и их болельщиков, которые из-за судейской ошибки проигрывают игры или теряют возможность продолжить борьбу за трофей. Но к сожалению, судейские ошибки были, есть и будут. И судьи из-за них переживают ничуть не меньше, чем команды», — передает слова Давыдова «Чемпионат».

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