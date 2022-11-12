Никола Вучевич оштрафован на 15 тысяч долларов. Он показал средний палец болельщику

Центровой оштрафован лигой на 15 тысяч долларов.

Во время домашнего матча против «Нового Орлеана» (111:115) в среду Вучевич показал средний палец одному из болельщиков.

Инцидент произошел в первой четверти встречи после того, как судья зафиксировал у Вучевича пробежку.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога