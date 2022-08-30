Кендрик Перри и Марко Симонович – в итоговом составе сборной Черногории на Евробаскет-2022

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Сборная Черногория объявила итоговый состав для участия в чемпионате Европы этого года.

В список из 12 игроков вошел натурализованный разыгрывающий «Уникахи» Кендрик Перри.

Предстоящий Евробаскет пропустит звездный центровой «Чикаго» Никола Вучевич, но его партнер по команде, форвард Марко Симонович, сыграет на турнире.

В итоговый состав сборной Черногории также вошли: Боян Дублевич, Зоран Вучелич, Алекса Илич, Владимир Михайлович, Никола Павличевич, Дино Радонич, Неманя Радович, Петар Попович, Игор Дробняк, Зоран Николич.

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