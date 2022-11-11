«Санз» – лидеры НБА по эффективности, «Кавс» – 2-е. У «Нетс» лучшая защита в ноябре

Теги Бостон Кливленд Лейкерс Милуоки Бруклин Финикс НБА Баскетбол

«Финикс» продоложает возглавлять рейтинг эффективности команд НБА. «Санз» находятся на втором месте по защите и на четвертом месте по нападению.

Чуть хуже выступет «Кливленд», который идет вторым по совокупной эффективности. «Бостон» лучше всех действует в атаке, а «Милуоки» – в защите.

«Бруклин» сумел преодолеть спад на старте сезона. В октябре команда быда на 29-м месте по игре в обороне, а сейчас возглавляет защитный рейтинг. «Лейкерс» остаются худшей атакующей командой в лиге.

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