«Санз» – лидеры НБА по эффективности, «Кавс» – 2-е. У «Нетс» лучшая защита в ноябре

«Финикс» продоложает возглавлять рейтинг эффективности команд НБА. «Санз» находятся на втором месте по защите и на четвертом месте по нападению.

Чуть хуже выступет , который идет вторым по совокупной эффективности. лучше всех действует в атаке, а – в защите.

сумел преодолеть спад на старте сезона. В октябре команда быда на 29-м месте по игре в обороне, а сейчас возглавляет защитный рейтинг. остаются худшей атакующей командой в лиге.

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