Прешес Ачиува выбыл на неопределенный срок из-за частичного разрыва связок голеностопного сустава

Тяжелый форвард Прешес Ачиува выбыл из строя на неопределенный срок из-за частичного разрыва связок правого голеностопного сустава.

Ачиува травмировался в среду в начале четвертой четверти матча против «Хьюстона» (116:109). Игрок неудачно приземлился после попытки забить сверху и подвернул ногу. Нигериец покинул площадку, прихрамывая, и ушел в раздевалку с помощью сотрудников команды.

Вчера Ачиува прошел МРТ-обследование, которое выявило частичный разрыв связок. Следующие 10 дней игрок проведет в защитном ботинке.

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