ЦСКА подготовил промо к центральному матчу недели Единой Лиги ВТБ против УНИКСа
В четверг состоится центральный матч недели в Единой лиге ВТБ. Лидирующие на данный момент ЦСКА и УНИКС на паркете в Москве будут выяснять, кто достоин занимать промежуточное первое место в таблице.
Ни москвичи, ни казанцы не проиграли ни одной игры в этом сезоне – 8-0.
В очной встрече кто-то из фаворитов сезона потерпит первое поражение.
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