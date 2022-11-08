ЦСКА подготовил промо к центральному матчу недели Единой Лиги ВТБ против УНИКСа

В четверг состоится центральный матч недели в Единой лиге ВТБ. Лидирующие на данный момент и на паркете в Москве будут выяснять, кто достоин занимать промежуточное первое место в таблице.

Ни москвичи, ни казанцы не проиграли ни одной игры в этом сезоне – 8-0.

В очной встрече кто-то из фаворитов сезона потерпит первое поражение.

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