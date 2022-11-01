Никола Милутинов – MVP октября в Единой лиге ВТБ

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов признан MVP чемпионата лиги ВТБ по итогам октября.

ЦСКА выиграл все 6 матчей на старте сезона (против «Самары», «Минска», «Локомотива-Кубань», МБА, «Автодора» и «Енисея») и по итогам октября остается одной из двух команд наряду с УНИКСом без поражений в чемпионате.

Милутинов был лидером ЦСКА на старте сезона, в среднем набирая 13,5 очка и 7,7 подбора с показателем эффективности 24,8 балла.

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