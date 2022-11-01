Никола Милутинов – о призе MVP октября: «Трофеи имеют настоящую ценность в концовке сезона»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов прокомментировал получение приза самому ценному игроку октября в лиге ВТБ.

«Рад получить эту награду, большое спасибо Лиге за то, что сделали выбор в пользу меня. Спасибо товарищам по команде и тренерскому штабу, которые позволяют мне достигать высокой эффективности.

С другой стороны, понятно, что трофеи имеют настоящую ценность в концовке, а не в самом начале сезона. Да, мы здорово стартовали, одержали шесть побед подряд, но это всего лишь часть непростого процесса становления команды, и мы пока не встречались с нашими ближайшими конкурентами – «Зенитом» и УНИКСом. Потому, считаю, все еще только начинается», – заявил Милутинов.

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