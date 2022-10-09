Кристиан Джонс: «Автодор» боролся до конца, мы прогрессируем с каждой игрой»

Форвард Кристиан Джонс отметил прогресс команды, несмотря на поражение в матче лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (69:71).

«Автодор» выиграл заключительную четверть со счетом 23:12, но пропустил данк на последних секундах встречи, который стал решающим.

«Думаю, мы провели хорошую игру. Да, допустили некоторые ошибки, но это естественно. Мне понравилось, как мы боролись до конца и сумели сравнять счет, проигрывая за несколько минут до финальной сирены более десяти очков. Для нас это только второй официальный матч. Считаю, что с каждой игрой мы прогрессируем и становимся лучшей командой», – сказал Джонс.

Американский баскетболист завершил встречу с показателями 11 очков (5-10 с игры) и 5 подборов за 26:32 на площадке.

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