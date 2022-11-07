Марк Стейн: «Бруклин» составил список мер, понимая, что Кайри Ирвинг вряд ли выполнит все шесть пунктов»

По словам инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий Кайри Ирвинг может не вернуться в состав .

«Есть ощущение, что список мер по исправлению положения был составлен «Бруклином» с понимаем того, что Кайри Ирвинг вряд ли выполнит все шесть пунктов и это может привести к тому, что команда навсегда расстанется с игроком», – заявил Стейн.

Ожидается, что Ирвинг во вторник встретится с комиссионером НБА Адамом Сильвером.

Ирвинг был дисквалифицирован «Бруклином» как минимум на пять матчей за продвижение в социальных сетях документального фильма, который содержит антисемитские клише.

Позже клуб выдвинул шесть требований, которые Ирвинг должен выполнить, если хочет вернуться в клуб.

Клуб хочет, чтобы Ирвинг:

1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.

2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.

3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».

4. Прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».

5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина.

6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют