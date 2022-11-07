Пол Пирс: «Многие забыли, насколько ценным для «Миннесоты» был Патрик Беверли. Кто теперь лидер?»

Легенда «Бостона» задался вопросом, кто теперь является лидером «Миннесоты» после ухода .

«В прошлом сезоне «Тимбервулвс» были хороши. Многие забыли, насколько ценным для них был Патрик Беверли. Он ими командовал. Кто теперь лидер? Кто спрашивает с них? Это важно в любой команде, которая пытается чего-то достичь», – сказал Пирс.

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