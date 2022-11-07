Пол Пирс: «Многие забыли, насколько ценным для «Миннесоты» был Патрик Беверли. Кто теперь лидер?»
Легенда «Бостона» Пол Пирс задался вопросом, кто теперь является лидером «Миннесоты» после ухода Патрика Беверли.
«В прошлом сезоне «Тимбервулвс» были хороши. Многие забыли, насколько ценным для них был Патрик Беверли. Он ими командовал. Кто теперь лидер? Кто спрашивает с них? Это важно в любой команде, которая пытается чего-то достичь», – сказал Пирс.
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