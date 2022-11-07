«Парма» близка к подписанию Кевина Херви (Лука Д’Алессандро)
«Парма» близка к подписанию контракта с форвардом Кевином Херви (26 лет, 203 см).
Об этом сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
В сезоне-20/21 Кевин представлял «Локомотив-Кубань». Он вышел на паркет в 23 матчах Лиги ВТБ в составе краснодарской команды, набирая 11,7 очка, 4,9 подбора, 1 передачу и 1,5 перехвата за 26,5 минуты, реализуя 52,7% двухочковых и 34,4% бросков из-за дуги.
В минувшем сезоне американец играл за «Виртус».
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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