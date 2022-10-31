Василий Карасев: «Если посмотреть на статистику, возникает вопрос: за счет чего мы выиграли?»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал тяжелую гостевую победу над «Нижним Новгородом» в оветайме – 87:80.

«Тяжелый матч, хотя очевидно, что в Нижнем всегда сложно играть, поскольку «Пари НН» — крепкая команда.

Сегодня мы выиграли вопреки всему. Если посмотреть на статистику, то увидим 9 передач, 24 потери и 17 подборов на нашем щите. Возникает вопрос: за счет чего мы выиграли? Видимо, хватило запаса первой четверти, по ходу которой вели 14 очков и показывали неплохой баскетбол.

Как только снизили скорость, тут же потеряли все преимущество. Хорошо, что нашли в концовке возможности для взятия кольца, хотя могли завершить игру гораздо раньше. Все-таки ребятам еще предстоит научиться слушать, что говорит тренерский штаб во время тайм-аутов», – сказал Карасев.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!